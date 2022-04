Nach Rot im Topspiel: Bundesliga gibt Sperre für Feldhofer bekannt

Rapid-Trainer Ferdinand Feldhofer ist nach seinem Rot-Verweis im Finish der Partie gegen Sturm Graz (1:1) am Sonntag für eine Partie gesperrt worden.

Die Entscheidung des Strafsenats gab die Bundesliga am Montag bekannt. Feldhofer wurde wegen Schiedsrichterkritik auf die Tribüne verwiesen. Der 42-Jährige wird damit im Heimspiel gegen Austria Klagenfurt am Mittwochabend nicht an der Seitenlinie stehen dürfen.

Mickaël Nanizayamo von SCR Altach fasste nach seiner Roten Karte gegen den LASK (1:2) am Wochenende ebenfalls eine Sperre für ein Spiel aus. Der Verteidiger fehlt den Vorarlbergern damit am Dienstag auswärts in Hartberg.