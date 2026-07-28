Nach Rückenproblemen: Rodri erfolgreich operiert

Spaniens Weltmeister-Kapitän Rodri wurde erfolgreich am Rücken operiert. Das gab sein Verein Manchester City am Dienstag bekannt. „Alle im Verein wünschen ihm eine schnelle Genesung“, schrieb der Klub in einer Mitteilung. Der Mittelfeldspieler habe „bereits seit einiger Zeit Beschwerden“ gehabt und sich am vergangenen Montag „einem Eingriff unterzogen, um das Problem zu beheben“, hieß es weiter. Rodri begebe sich nun in „eine kurze Rehabilitationsphase“.

Ob Rodri pünktlich zum Community Shield am 16. August gegen Meister FC Arsenal zurück sein wird, ist noch ungewiss. „Er braucht Urlaub und muss sich gut erholen, und dann wird er wieder bei uns sein“, hatte Citys neuer Teammanager Enzo Maresca bei seiner Antrittspressekonferenz am Freitag erklärt.