Nach Ruka-Doppel: Kraft auch in Lillehammer Favorit

Der in der vergangenen Woche in Finnland gestartete Skisprung-Weltcup der Männer wird am Wochenende (16.10 bzw. 17.00 Uhr) in Lillehammer fortgesetzt. Nach den beiden Auftakt-Bewerben geht Stefan Kraft als klarer Favorit in die Konkurrenzen, der Salzburger dominierte das erste wettkampfmäßige Abtasten in der Zwischensaison mit zwei überlegenen Siegen. Ein Comeback gibt Daniel Huber, engerer Landsmann von Kraft und dessen Kollege als Team-Olympiasieger 2022.

Der 30-Jährige kam in der Saison 2022/23 nur auf zwei Weltcup-Einsätze, Anfang November in Wisla wie Anfang Februar in Willingen verpasste Huber Durchgang zwei. Dazwischen war er wegen einer Knorpelabsplitterung im rechten Knie operiert worden. Im März folgte ein weiterer Eingriff, nachdem bei einer Hüft-Untersuchung eine Gelenk-Blockade und ein Labrumriss festgestellt worden war. Mit guten Trainingsleistungen sprang er sich nun wieder ins Weltcup-Aufgebot.

Huber wieder im Aufgebot

Huber nimmt den zuletzt von Clemens Aigner gehaltenen Platz ein. Das übrige Team bleibt mit Kraft, Michael Hayböck, Jan Hörl, Daniel Tschofenig und Manuel Fettner gleich. Kraft geht mit der Erfahrung von 15 in Lillehammer bestrittenen Weltcupspringen in die Bewerbe, 2019 und 2022 hat er im norwegischen Olympia-Ort von 1994 gewonnen. Heuer musste sich der 30-Jährige Mitte März nur dem Norweger Halvor Egner Granerud geschlagengeben. Dahinter landeten Fettner und Tschofenig.

Neben Kraft haben in Ruka auch Hörl, Tschofenig und Hayböck mit Top-Ten-Plätzen überzeugt, aber auch die Deutschen waren in diesem Bereich massiv vertreten. Deren Ex-Star Martin Schmitt sieht Kraft derzeit voraus. „Stefan ist in außergewöhnlicher Form. Meiner Meinung nach wird er das durchziehen und auch bei der Tournee in einem Monat in Topverfassung sein. Er ist das Maß der Dinge.“ Er sei sich aber sicher, so Schmitt, dass bis zur Tournee einige aufgeschlossen haben werden.

(APA) / Bild: GEPA