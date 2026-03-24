Nach Saisonende: Griezmann wechselt in die MLS

Antoine Griezmann verlässt Atlético Madrid am Saisonende und wechselt zum MLS-Klub Orlando City.

Dies gaben die beiden Vereine am Dienstag bekannt. Der französische Fußball-Weltmeister von 2018 und Rekordtorschütze von Atlético hat einen Zweijahresvertrag bei Orlando unterschrieben mit einer Option auf ein weiteres Jahr und ist damit der nächste Topstar, der nach Nordamerika wechselt.

„Der Stürmer reiste mit Erlaubnis des Vereins während der zweitägigen Spielpause der ersten Mannschaft nach Orlando, um seinen Vertrag mit dem Klub aus Florida abzuschließen“, hieß es in einer Mitteilung von Atlético. Griezmann hat für den Hauptstadtklub in bislang 488 Spielen 211 Tore erzielt und den vorherigen Rekord von Luis Aragonés damit längst deutlich übertroffen.

Gerüchte über einen Transfer von Griezmann, der momentan seine zehnte Saison für Madrid spielt, gab es schon seit Wochen. Der Angreifer hatte zuletzt erklärt, er wolle die Saison mit Atlético zu Ende spielen. Ziel ist der zweite Titelgewinn mit dem Klub nach der Europa League 2018.

Der elfmalige Meister ist in der Liga Vierter, steht im Viertelfinale der Champions League gegen den FC Barcelona mit dem deutschen Trainer Hansi Flick und spielt am 18. April in Sevilla im Finale der Copa del Rey gegen Real Sociedad.

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(SID) / Bild: Imago