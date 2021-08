Nach Salzburgs Quali-Hattrick: CL-Euphorie auch ohne Traumlose

via

via Sky Sport Austria

Der Champions-League-Hattrick ist geglückt: Der FC Red Bull Salzburg steht nach dem Weiterkommen im CL-Play-off gegen Bröndby IF zum dritten Mal in Folge in der Gruppenphase der Königsklasse. Zwar blieben bei der anschließenden Auslosung die prominentesten Gegner aus, dies tat der Euphorie dennoch keinen Abbruch.

“Die ganz großen Namen waren jetzt nicht dabei, das hat man ein Stück weit an der Reaktion bemerkt”, verrät auch Trainer Matthias Jaissle, der sich dennoch der CL-Herausforderung freut.

Auch Routinier Zlatko Junuzovic blickte bei der anschließenden Pressekonferenz vor dem Duell gegen Hartberg bereits nach vorne: “Mit unserer Energie ist auf jeden Fall etwas zu holen. Die Hymne zu hören ist einfach etwas Spezielles.” Zudem kommt es zu einem Wiedersehen mit Wolfsburg-Legionär Xaver Schlager, während Maximilian Wöber als Gegner zum FC Sevilla zurückkehren wird.

