Nach Schmid-Aus: Emotionale Abschiedsworte von den FAK-Spielern

Der FK Austria Wien und Trainer Manfred Schmid gehen in Zukunft getrennte Wege. Das hat der ADMIRAL Bundesligist am Montag via Presseaussendung bekannt gegeben. „Auffassungsunterschiede in wesentlichen sportlichen Fragen“ seien festgestellt worden, hieß es in der Mitteilung. Einige Austria-Profis zollten ihrem Ex-Trainer Respekt und bedankten sich beim 51-Jährigen via Instagram.

Unter anderem wünschten Kapitän Lukas Mühl, Manfred Fischer und Matthias Braunöder ihrem Ex-Trainer das Beste für die Zukunft.

Schmid hatte zu Beginn der Saison 2021/22 den Cheftrainerposten von Peter Stöger übernommen. Sein Vertrag wäre noch bis Saisonende gelaufen und hätte sich bei einer Europacup-Teilnahme automatisch verlängert.

Beitragsbild: GEPA