Nach schwachem Start: Deutsche Basketballer im Halbfinale

Nach dem Gold-Coup der deutschen 3×3-Spielerinnen kämpfen auch die Männer in der klassischen Basketball-Variante bei den Olympischen Spielen um die Medaillen.

Am Dienstag gewann Deutschland in der Bercy Arena sein Viertelfinale gegen Griechenland nach mühevollem Beginn 76:63 und steht damit erstmals bei Sommerspielen im Halbfinale. Franz Wagner war mit 18 Zählern bester Werfer. Nun geht es am Donnerstag gegen den Sieger der Partie zwischen Frankreich und Kanada.

Nach einer mühevollen Anfangsphase, in der NBA-Star Giannis Antetokounmpo einige spektakuläre Dunks zeigte, ging Deutschland nach der Halbzeit immer deutlicher in Führung und geriet nicht mehr ernsthaft in Gefahr. Nach Bronze bei der Heim-EM 2022 und Gold bei der WM im vergangenen Jahr ist für die Mannschaft von Trainer damit die dritte Medaille binnen kurzer Zeit greifbar.

Am Dienstag waren ebenfalls noch Serbien gegen Australien (14.30), Gastgeber Frankreich gegen Kanada (18.00) und Brasilien gegen Topfavorit USA (21.30) im Viertelfinal-Einsatz.

(APA)/Bild: Imago