Nach schwerem Sturz in Soldeu: So lautet die Diagnose für Haaser

Ricarda Haaser muss erneut einen Rückschlag verkraften. Die 32-jährige Tirolerin stürzte beim Super-G in Soldeu schwer und wurde mit dem Rettungsschlitten von der Piste abtransportiert.

Vor Ort behandelte der ÖSV-Teamarzt die Skirennläuferin längere Zeit, ehe sie zur weiteren Abklärung ins Krankenhaus gebracht wurde.

Laut ÖSV-Diagnose zog sich Haaser dabei eine Fraktur des linken Schienbeinkopfs zu. Die Tirolerin wird in den kommenden Stunden nach Österreich überstellt, um dort operativ versorgt und weiter betreut zu werden. Für Haaser ist dies ein erneuter Rückschlag nach ihrem Comeback im Dezember 2025, als sie beim Weltcup am Semmering nach einer langen Verletzungspause erstmals wieder an den Start ging. Zuvor hatte sie sich bei der Ski-WM 2025 in Saalbach-Hinterglemm im Super-G einen Kreuzband- und Innenmeniskusriss im rechten Knie zugezogen.

Foto: GEPA