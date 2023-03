Der slowenische Skisprungstar Peter Prevc hat einen spektakulären Sturz im WM-Großschanzentraining ohne schwere Verletzungen überstanden. Der 30-Jährige erlitt eine leichte Gehirnerschütterung und Prellungen.

Prevc war am Mittwoch in Planica wegen eines Bindungsproblems ins Trudeln geraten und aus großer Höhe kopfüber am Auslaufhügel aufgeprallt. Der frühere Vizeweltmeister wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo er auch die Nacht verbringen musste.