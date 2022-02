Nach sechs Spielen ohne Sieg: Leeds United trennt sich von Coach Bielsa

via

Der abstiegsbedrohte Fußball-Premier-League-Club Leeds United hat sich von Cheftrainer Marcelo Bielsa getrennt. Ein Nachfolger für den 66-jährigen Argentinier solle wenn möglich bereits am Montag präsentiert werden, teilte der Verein am Sonntag mit. Der langjährige Trainer der argentinischen sowie der chilenischen Nationalmannschaft hatte Leeds im Sommer 2018 damals noch in der zweiten englischen Liga übernommen, 2020 gelang der Aufstieg.

Am Samstag kassierte Leeds ein 0:4 gegen Tottenham Hotspur und hängt tief im Tabellenkeller fest. Der Nachfolger von Bielsa soll am Montag präsentiert werden. Laut englischen Medienberichten gilt Jesse Marsch als Favorit auf den Posten. Der Amerikaner (48) trennte sich im November von RB Leipzig. Beim deutschen Bundesligisten hatte er erst fünf Monate davor den Trainerposten übernommen, nachdem er Salzburg in Österreichs Liga 2019/20 und 2020/21 jeweils zum Double geführt hatte.

