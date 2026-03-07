Nach sieben Niederlagen in Serie: Rossi-Assist bei Vancouver-Sieg
Die Vancouver Canucks haben mit Marco Rossi ihre Niederlagenserie in der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL beendet.
Die Kanadier setzten sich bei den Chicago Blackhawks mit 6:3 durch und gingen nach sieben Begegnungen ohne Erfolg wieder als Sieger vom Eis. Der 24-jährige Vorarlberger leistete wenige Sekunden vor Schluss den Assist zum Empty-net-Treffer von Brock Boeser, womit der heimische Center in dieser Saison nun bei sechs Toren und zwölf Vorlagen hält.
Die Canucks entschieden die Partie dank eines starken Schlussdrittels mit drei Toren für sich. Zwei Tage zuvor hatte Rossi, der Mitte Dezember von den Minnesota Wild zu den Canucks transferiert worden war und danach eineinhalb Monate verletzt pausierte, bereits mit einem Tor sowie einem Assist beim 4:6 gegen die Carolina Hurricanes aufgezeigt.
Marco Kasper kassierte mit den Detroit Red Wings gegen die Florida Panthers hingegen eine 1:3-Heimniederlage. Überragender Mann bei den Panthers war US-Olympiasieger Matthew Tkachuk mit einem Dreierpack (12., 41./Powerplay, 59./Empty net). Detroit befindet sich im Kampf um die Play-offs als Tabellenvierter der Eastern Conference aber weiter in einer guten Position. Die Canucks sind abgeschlagenes Schlusslicht im Westen.
(APA) / Foto: IMAGO