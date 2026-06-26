Nach Sieg gegen Deutschland: Präsident von Ecuador ruft Feiertag aus

Staatspräsident Daniel Noboa erklärte nämlich den Freitag zum nationalen Feiertag. „Danke an die Spieler und den Trainer, die es trotz Kritik, Beleidigungen und der schweren Momente, die sie erlebten, geschafft haben, sich wieder aufzurappeln und dem ganzen Land diese immense Freude zu bereiten. Morgen ist Feiertag!“, verkündete Noboa.

Durch den Sieg steht Ecuador als Gruppendritter im Sechzehntelfinale. Deutschland hatte sich bereits als Sieger von Pool E qualifiziert, die Elfenbeinküste belegte nach einem 2:0-Sieg über Curacao den zweiten Platz.