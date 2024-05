Der ukrainische Box-Schwergewichtler Oleksandr Usyk könnte seinen in der Nacht auf Sonntag mit dem Sieg in Riad gegen Tyson Fury gesicherten IBF-Titel spätestens in zwei Wochen wieder los sein. Als Grund wird die Vereinbarung eines Rückkampfes zwischen den beiden für den Herbst ausgemacht.

Fury ist aber nicht offizieller IBF-Herausforderer. Genau das war übrigens dem Briten im Dezember 2015 widerfahren, als er als Champion Wladimir Klitschko einen Rückkampf zugesagt hatte.

Damals hätte Fury nach Verbandsranking gegen den Ukrainer Wjatscheslaw Glazkow antreten sollen, diesmal ist für 1. Juni erneut in Riad ein IBF-Duell zwischen dem ungeschlagenen Kroatien Filip Hrgovic und dem Briten Daniel Dubois angesetzt. Der Sieger daraus könnte heuer noch gegen den früheren britischen Champion Anthony Joshua antreten müssen.

Die IBF war für die Nachrichtenagentur Reuters zur aktuellen Lage vorerst nicht zu erreichen. Usyk hält durch seinen Sieg über Fury als erster Schwergewichtler seit 25 Jahren die Titel der WBA, WBO, WBC und IBF gleichzeitig.

