via

via Sky Sport Austria

Nach dem Sieg in der Conference League in der vergangenen Saison jagt die Roma um Startrainer Jose Mourinho in der Europa League den nächsten Titel. Mit dem FC Salzburg wartet auf die Römer aber eine hohe Hürde.

Salzburg gegen die Roma JETZT live auf Sky Sport Austria 2 – streame das Spiel mit dem SkyX-Traumpass!