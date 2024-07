Nach Sieg mit Alcaraz: Nadal lässt Einzelstart offen

Nach seinem umjubelten Auftaktsieg im Doppel an der Seite seines legitimen Thronfolgers hat Spaniens Tennis-Ikone Rafael Nadal seinen Olympia-Start im Einzel von Paris infrage gestellt. „Ich weiß nicht, ob ich morgen spiele“, antwortete der 22-malige Grand-Slam-Champion am Samstagabend auf die entsprechende Frage. Er werde mit seinem „Team reden und dann die beste Entscheidung treffen, um eine Medaille zu gewinnen“. Es wäre seine dritte bei Olympia. Nadal hat 2008 in Peking Gold im Einzel gewonnen, 2016 siegte er im Doppel.

Nadals erster Einsatz im Einzel ist für Sonntag angesetzt. In der zweiten Partie nach 12.00 Uhr soll der 14-malige French-Open-Champion gegen Marton Fucsovics (Ungarn) antreten. Bei einem Sieg träfe er auf seinen Dauerrivalen Novak Djokovic (Serbien).

Nadal hatte am Samstagabend mit Carlos Alcaraz 7:6 (7:4), 6:4 gegen die an sechs gesetzten Argentinier Maximo Gonzalez und Andres Molteni gewonnen. Das spanische Duo wurde vor, während und nach dem Match von den Fans auf dem ausverkauften Court Philippe-Chatrier gefeiert.

