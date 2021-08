Nach Sieg über Barça: Dominante Salzburger bejubeln “überragenden Abend”

via

Sky Sport Austria

Der FC Red Bull Salzburg bejubelt nach dem 2:1-Testspielsieg einen besonderen Erfolg gegen den FC Barcelona. Nahezu überzeugender als das Resultat war die zwischenzeitliche Dominanz der Gastgeber, während sich im Abschluss Schwächen offenbarten. Dennoch überwog bei Spielern und Trainer nach Schlusspfiff eindeutig die Freude über den Last-Minute-Sieg im vollen Stadion.

“Barca ist mein Lieblingsverein, und wenn man gegen ihn trifft, dann ist das noch besser. Ein überragender Abend für mich”, sagte Luka Sucic als erster Salzburger Torschütze im Interview mit ServusTV. Sein Schuss aus über 20 Metern wurde kurz vor dem Ende der ersten Spielhälfte leicht abgefälscht und fand so unhaltbar den Weg ins Tor. “Wir haben wieder sehr viel gelernt und sind vorbereitet auf die nächsten Aufgaben”, blickt er auf das Bundesliga-Duell gegen Austria Wien (Sonntag ab 16 Uhr live und exklusiv sowie in der Konferenz auf Sky Sport Austria 1 – streame das Spiel mit dem Sky X Traumpass live) voraus.

Auch Trainer Matthias Jaissle war mit der Leistung seines Teams mehr als glücklich: “Ein sehr erfolgreicher Abend. Gerade mit den Fans im Rücken hat man wieder gesehen, dass die Jungs die PS auf die Straße gebracht haben.” So sei die ausverkaufte Kulisse ebenfalls ein Faktor des Erfolgs gewesen: “Es war einfach schön zu sehen, wie mutig sie agieren – selbst gegen so eine Topmannschaft.”

Koeman: “Schade, dass wir zum Schluss verloren haben”

Barca-Coach Ronald Koeman haderte hingegen im Interview mit dem Vereinschannel mit der Niederlage: “Es war ein sehr gutes Freundschaftsspiel. Sie haben viele Fouls gemacht, wenn sie den Ball verloren haben, aber das haben wir gewusst”, nahm er eine robust geführte Partie war. Auch die Spielpraxis der Salzburger sah er als Vorteil an. Für den Saisonstart schätzt er seine Elf aber gerüstet ein: “Es ist schade, dass wir zum Schluss verloren haben, aber das Team hat gut gearbeitet.”

In einem weiteren Post-Match-Gespräch räumte Koeman zudem Yusuf Demir, der erst in der 72. Minute eingewechselt wurde, Chancen auf weitere Einsatzzeiten im A-Team der Katalanen ein: “Wenn er so weitermacht, dann vielleicht ja. Er ist ein guter, junger Spieler. Er wird Möglichkeiten bekommen, um zu spielen.”

(Red./APA).

Beitragsbild: GEPA.