Nach Siegtor: Rashford nennt Grund für Degradierung

Beim Spiel zwischen Manchester United und den Wolverhampton Wanderers saß Marcus Rashford in der ersten Halbzeit aus disziplinarischen Gründen nur auf der Bank. Nun erklärt der Spieler, woran es lag.

Marcus Rashford ist aus disziplinarischen Gründen von United-Trainer Erik ten Haag aus der Startelf gegen die Wolverhampton Wanderers gestrichen worden. Er wurde erst zur zweiten Halbzeit eingewechselt und traf dann auch zum 1:0-Siegtreffer.

Nach dem Spiel erklärte der Spieler, warum er erst auf der Bank Platz nehmen musste: Er hatte ein Teammeeting versäumt. „Ich war ein bisschen zu spät, da ich verschlafen habe.“ Und weiter: „Ich war enttäuscht, nicht zu spielen, aber ich verstehe es.“ Rashford sehe seinen Fehler ein und kann nun einen Schlussstrich ziehen.

Konsequente Linie von ten Hag kommt gut an

Damit greif Trainer ten Hag auch weiter konsequent durch – was bei den Teamkollegen durchaus gut ankommt. „Bei einem Topklub muss es genau so sein“, befand Luke Shaw. „Die Leute können nicht machen, was sie wollen, und vielleicht war das teilweise ein Problem in der Vergangenheit, dass manche mit solchen kleinen dummen Sachen davongekommen sind.“ Laut Shaw berücksichtigt der Trainer all diese Punkte. „Wie man heute gesehen hat, spielst du nicht, wenn du die Standards nicht einhältst.“

Der Trainer selbst will weiterhin konsequent bleiben: „Das erwarte ich auch auf dem Platz, sonst können wir keinen Erfolg haben.“

(Red.)/Bild: Imago