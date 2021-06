Nach SKN-Abstieg: LASK verleiht Meister erneut

via

via Sky Sport Austria

Nächste Leihstation für LASK-Stürmer Nicolas Meister: Der 21-jährige Offensivspieler wird von den Oberösterreichern nach dem Abstieg des SKN St. Pölten erneut verliehen.

In der kommenden Saison wird der langjährige Junioren-Teamspieler in der 2. Liga für den SV Lafnitz auflaufen. Dies verkündeten die Steirer unter anderem via Twitter.

Aus Datenschutz-Gründen ist dieser Inhalt ausgeblendet. Die Einbettung von externen Inhalten kann in den Datenschutz-Einstellungen aktiviert werden: Datenschutz-Einstellungen

Nach eineinhalb Jahren in St. Pölten soll Meister damit weiter Spielpraxis sammeln, auf seinen ersten Pflichtspieleinsatz für den LASK muss er aber weiter warten. Neben Spielen für die OÖ Juniors war der Youth-League-Sieger von 2017 in 36 Matches für Liefering aktiv.

(Red.)

Beitragsbild: GEPA.