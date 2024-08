Nach Southgate-Rücktritt: England ernennt Interims-Teamchef

Der englische U21-Nationaltrainer Lee Carsley wird nach dem Rücktritt von Teamchef Gareth Southgate vorläufig Trainer der A-Nationalmannschaft von England.

Das gab der nationale Fußballverband (FA) am Freitag bekannt. Der 50-Jährige wird die Three Lions zunächst im September in den Nations-League-Spielen gegen Irland und Finnland betreuen und könnte nach Angaben der FA auch im Herbst noch Trainer bleiben, bis eine dauerhafte Lösung gefunden wird.

Carsley ist seit Juli 2021 Trainer der englischen U21 und führte das Team im vergangenen Jahr erstmals seit 1984 zum Gewinn der U21-Europameisterschaft. Zuvor hatte er verschiedene Trainerrollen in englischen Nachwuchsteams ausgeübt. Zudem gehörte er zum erweiterten technischen Team der A-Nationalmannschaft bei der EM 2020, der WM 2022 und der EM 2024 in Deutschland, bei der die Engländer im Finale mit 1:2 gegen Spanien verloren.

(APA)/Bild: Imago