Nach starkem 1. Viertel: UBSC Graz schlägt Klosterneuburg

via

via Sky Sport Austria

Der UBSC Graz feiert einen wichtigen Heimsieg gegen die Klosterneuburg Dukes und holt wichtige Punkte im Kampf um die Top Sechs.

In der 11. Runde der Basketball Superliga starten die Grazer stark in die Partie und gehen rasch mit 11:0 in Führung. Das Spiel wurde durch viele Fouls geprägt, die vor allem Lesly Varner (Graz) und Valentin Bauer (Klosterneuburg) ausnutzen konnten.

Varner traf als Topscorer der Partie 28 Punkte für die Grazer und stellte ein persönliches Season-High auf.

Der UBSC Graz steht mit einer 7-4 Bilanz auf dem zwischenzeitlichen dritten Rang, Klosterneuburg hat mit 4-7 als Siebter der Liga noch alle Chancen, in die Top Sechs aufzusteigen.

Bild: GEPA