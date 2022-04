Nach Stöger führte auch Herzog Teamchef-Gespräch mit ÖFB

via

Peter Stöger hatte den Kontakt mit Peter Schöttel bereits bestätigt, am Montagabend wurde klar, dass auch Admira-Coach Andreas Herzog mit dem ÖFB-Sportdirektor ein Gespräch über die mögliche Nachfolge von Fußball-Teamchef Franco Foda geführt hat.

„Es gab auch das Gespräch bereits gestern zwischen Peter Schöttel und Andreas Herzog“, sagte Admira-Präsident Philipp Thonhauser am Montag bei „Talk und Tore„.

„Für den Andi ist aber der Fokus, und ich habe gestern mit ihm telefoniert, voll und ganz auf der Admira“, stellte Thonhauser, zugleich auch Aufsichtsratsvorsitzender der Bundesliga, klar. „Da ist er auch gut beraten, das zu machen, und ich würde es mir als Admira-Präsident wünschen, wenn er diesen Weg weiterverfolgt.“

Spätestens in einer Präsidiumssitzung am 29. April will ÖFB-Präsident Gerhard Milletich den neuen Teamchef bestellen.

Thonhauser über Herzog als ÖFB-Teamchef: „Er ist sicher ein Kandidat“

