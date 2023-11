Nach Stotter-Start bei Arsenal: Havertz will mithilfe seiner Familie wieder in die Spur finden

Kai Havertz verlässt sich in schwierigen Phasen seiner Karriere auf die Familie. Ihm würden „die Menschen in meinem engsten Umfeld, die mich auffangen, und deren Meinung am Ende am meisten für mich zählt“ helfen, sagte der Fußball-Nationalspieler in einem Interview bei dfb.de.

Nach seinem Wechsel vom FC Chelsea zum FC Arsenal ist Havertz noch nicht richtig in Schwung gekommen. „Man muss eine gesunde Mitte finden, dass man sich nicht so gut macht, wenn es gut läuft, aber auch nicht denkt, dass man der Schlechteste ist, wenn es mal nicht so gut läuft“, sagte der ehemalige Leverkusener und betonte: „Man sollte seine Linie beibehalten.“

Dem Länderspiel gegen die Türkei im Berliner Olympiastadion am Samstagabend (20.45 Uhr/RTL) fiebert der 24-Jährige schon entgegen. „Da ist pure Vorfreude. So ein Kribbeln vor dem Spiel tut immer gut“, sagte Havertz und fügte an: „Beide Länder sind fußballverrückt, haben eine große Historie. Dann in so einem Stadion, vor so einer Kulisse, mit einer super Stimmung spielen zu dürfen – das wird etwas Besonderes.“

(SID)/Bild: Imago