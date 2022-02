Nach Stromausfall: Neuer Termin für Blau-Weiß Linz vs. Vorwärts Steyr steht fest

Der neue Spieltermin für das Oberösterreich-Derby in der ADMIRAL 2. Liga zwischen dem FC Blau-Weiß Linz und Vorwärts Steyr steht fest.

Die am Freitag verschobene Partie wird am Montag, dem 21. Februar um 20:25 Uhr nachgetragen. Das gab Blau-Weiß Linz am Samstagnachmittag bekannt. Das Spiel konnte am gestrigen Freitag wegen eines Stromausfalls nicht ausgetragen werden.

Es wurde am heutigen Samstag mit Hochdruck an einer Lösung gearbeitet und nun konnte auch grünes Licht gegeben werden.

Neuer Termin: Mo, 21.02.2022, 20:25 Uhr. Bitte beachten Sie -> 3G Regel, Maskenpflicht im Stadion und keine Verpflegung. #BWLskvhttps://t.co/Y46SYVlP4L — FC Blau-Weiß Linz (@BlauWeissLinz) February 19, 2022

Bild: GEPA