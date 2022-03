Nach Süle: BVB denkt über nächsten DFB-Star nach

Nach Sky Informationen denkt Borussia Dortmund über Timo Werner nach.

Konkrete Verhandlungen gab es Stand jetzt aber noch nicht. Ins Profil passt Werner: Er bringt genau das mit, was dem BVB in dieser Saison abgeht: Tempo. Außerdem hat Werner bewiesen: In der Bundesliga klappt es auch mit dem Tore schießen. In 222 Spielen für den VfB Stuttgart und RB Leipzig traf er 91-mal – und legte 42 Tore auf. In England hakt es dagegen. Für den FC Chelsea gelangen ihm bisher nur magere sieben Tore in der Premiere League.

Werner-Berater bestens bekannt beim BVB

Mit dem Werner-Berater kann der BVB auch gut. Volker Struth hat gerade erst den spektakulären Wechsel von Niklas Süle aus München nach Dortmund eingefädelt.

Ein Hindernis könnte das Geld sein. Werner wechselte im Sommer 2020 für über 50 Millionen Euro nach England. Er verdient dort fast 16 Millionen Euro. Da müsste er in Dortmund Abstriche machen – Marco Reus bekommt als Top-Verdiener zwölf Millionen Euro. Bei Chelsea sind sie nach Sky Informationen nicht unzufrieden mit dem deutschen Nationalspieler und forcieren keinen Transfer. Allerdings wäre der englische Top-Klub gesprächsbereit.

Wann wird es mit Werner und Dortmund heiß? Das könnte auch an Karim Adeyemi hängen. Dortmund ist sich mit dem Shooting-Star von Red Bull Salzburg einig. Nur der Verein will viel Geld: über 40 Millionen Euro. Zu viel für den BVB, der nicht mehr als 30 Millionen Euro plus Boni bezahlen will.

(skysport.de) / Bild: Imago