Nach Suspendierung: Messi wohl vor PSG-Abgang

Lionel Messi wird Paris Saint-Germain wohl zum Saisonende verlassen. Das berichtet Transfer-Experte Fabrizio Romano. „Daran gibt es keine Zweifel mehr“, twittert Romano. Messis Vater Jorge soll PSG die Entscheidung bereits vor einem Monat mitgeteilt haben.

Am Dienstagabend war vermeldet worden, dass Messi von seinem Klub für zwei Wochen suspendiert wurde. „Während der Suspendierung kann Messi nicht trainieren, nicht spielen und wird auch nicht bezahlt“, sagte eine vereinsnahe Quelle der Nachrichtenagentur AFP über die Sanktion. Der französische Spitzenklub äußerte sich bislang nicht offiziell dazu. Spätestens mit der Suspendierung habe der Verein aber Messis Abschied aus Paris besiegelt, schrieb die L’Equipe.

Messi war im Rahmen seiner Tätigkeit als Tourismus-Botschafter nach Saudi-Arabien gereist. Die Reise soll laut L’Equipe langfristig geplant, aber offenbar nicht mit dem Verein abgesprochen gewesen sein.

Messi zurück zum FC Barcelona?

Ein Geheimnis hatte der Weltmeister aus seinem Trip nach Saudi-Arabien allerdings nicht gemacht: Das saudische Tourismusministerium schickte via Social Media Fotos von Messi, Ehefrau Antonella und den Söhnen um die Welt, in Freizeitparks und beim Luxus-Shopping in Riad.

Über einen Abschied Messis aus Paris wird bereits seit Monaten diskutiert. Saudi-Arabien könnte ein Ziel sein, dort spielt sein ewiger Rivale Cristiano Ronaldo derzeit für Al-Nassr. Auch eine Rückkehr zum FC Barcelona erscheint möglich.

Barcas Präsident Joan Laporta kolportierte schon länger mit einer Rückkehr und auch Sportdirektor Mateu Alemany bestätigte vor einigen Wochen erste Gespräche mit Jorge Messi, dem Vater und Berater des 35-Jährigen.

Auch Trainer Xavi soll ein großer Befürworter sein und die Mannschaft über eine mögliche Rückkehr informiert haben, denn nach Sky Informationen wurden die Gespräche zuletzt deutlich intensiver. Die Barca-Verantwortlichen arbeiten tatsächlich an der ablösefreien Verpflichtung des Superstars.

