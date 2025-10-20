Nach Tätlichkeit: Lange Sperre für WSG-Stürmer Hinterseer

Lange Sperre für WSG-Stürmer Lukas Hinterseer nach seinem Ausschluss gegen die Wiener Austria. Der 34-Jährige sah bei der 2:3-Niederlage gegen die Wiener Rot.

Der 34-Jährige wird vom Senat 1 der Bundesliga für vier Spiele gesperrt.

Tief in der Nachspielzeit im Duell gegen die Wiener traf Hinterseer Austria-Verteidiger Tin Plavotic mit einem Tritt. Bundesliga-Debütant Markus Greinecker zückte nach VAR-Studium die Rote Karte und stellte den WSG-Stürmer vom Platz.

Auch Diabate gesperrt

Auch Cheick Mamadou Diabate vom Wolfsberger AC hat nach seiner Roten Karte eine Sperre erhalten. Der Defensivspieler muss aufgrund der Verhinderung einer offensichtlichen Torchance gegen die SV Ried allerdings nur ein Spiel zusehen.

