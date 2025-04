Nach Tah: Nächster DFB-Star denkt an Bayer-Abschied

Robert Andrich zählte in der historischen Double-Saison von Bayer Leverkusen noch zu den absoluten Leistungsträgern. In der aktuellen Spielzeit kommt der gebürtige Potsdamer aber nicht über die Rolle des Ergänzungsspielers hinaus.

Eine schwierige Situation, mit der der deutsche Nationalspieler aktuell unzufrieden ist.

In den letzten Jahren erlebte Robert Andrich einen märchenhaften Aufstieg. 2018/2019 trug der 30-Jährige in der 2. Bundesliga noch das Trikot des 1. FC Heidenheim, bevor er über Union Berlin ins Rheinland wechselte. Unter dem Bayer-Kreuz gewann er 2024 das Double und schaffte den Sprung in die Nationalmannschaft.

Ein Aufstieg, der in dieser Saison allerdings einen kleinen Knick bekommen hat …

Andrich ist unzufrieden

In dieser Spielzeit kommt Andrich (Vertrag bis 2028) nämlich nicht über die Rolle des Ergänzungsspielers hinaus. Deshalb ist der beinharte Sechser nach Sky Informationen mit seinen Einsatzzeiten unzufrieden und möchte in der kommenden Saison wieder mehr Spielzeit bekommen.

Wie Sky erfuhr, wird es nach dieser Spielzeit Gespräche zwischen dem Verein und der Spielerseite geben. Andrich möchte Klarheit, wie der Verein in der kommenden Saison mit ihm plant. Die große Frage wird sein, wie viele Minuten Bayer seinem Mittelfeldmann zusichern kann.

Ein Andrich-Abgang ist wahrscheinlich, sollte …

… Erfolgstrainer Xabi Alonso auch in der kommenden Spielzeit noch der Trainer in Leverkusen sein. Der Grund: Unter dem Spanier hat Andrich derzeit einen schweren Stand und kommt kaum zum Zug.

Sollte Alonso bleiben, wird der Defensivspezialist wahrscheinlich einen Wechsel anstreben, um sein persönliches Ziel – die WM 2026 als Stammspieler zu bestreiten – nicht zu gefährden.

Im Falle eines Alonso-Abgangs dürften Andrichs Karten in Leverkusen neu gemischt werden …

(skysport.de) Foto: Imago