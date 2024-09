Nach Temposünde: NFL-Star vor Auftaktspiel festgenommen

Tyreek Hill ist einer der schnellsten Spieler der Football-Eliteliga NFL – und das offenbar auch abseits des Feldes.

Der Star-Receiver der Miami Dolphins wurde am Sonntag auf dem Weg zum ersten Saisonspiel gegen die Jacksonville Jaguars kurz vor dem Hard Rock Stadium in Miami nach einem Verkehrsvergehen vorläufig festgenommen und in Handschellen gelegt. Dies berichtet unter anderem ESPN, die Dolphins bestätigten den Vorfall.

Demnach sei Hill nur einen Block vom Stadion entfernt wegen überhöhter Geschwindigkeit gestoppt worden und hatte sich danach mit den Polizisten eine verbale Auseinandersetzung geliefert. Der Vorfall wurde auf Amateur-Videos festgehalten, die sich sofort in den Online-Medien verbreiteten.

Mehrere Teamkollegen sollen Zeuge des Vorfalls geworden sein, den Hills Agent Drew Rosenhaus als „komplett überflüssig“ bezeichnete. Nach kurzer Zeit wurde Hill wieder freigelassen, gegen die Jaguars soll er spielen können.

(SID) / Bild: Imago