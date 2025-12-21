Nach „tiefer Analyse“: Sturm äußert sich zu möglichem Säumel-Aus

Der SK Sturm Graz überwintert in der ADMIRAL Bundesliga mit vier Punkten Rückstand auf Spitzenreiter Salzburg auf Rang drei – dennoch könnte beim Meister ein Trainerwechsel anstehen.

Nachdem die SV Ried Trainer Maximilian Senft die Freigabe für ein Gespräch mit den Grazern erteilt hat, stehen die Zeichen bei Coach Jürgen Säumel auf Abschied. Ein Clubsprecher berichtete der APA von zahlreichen Gesprächen in verschiedenen Konstellationen am Wochenende. Auch mit dem Trainerteam sei gesprochen worden. „Wie nach dem letzten Ligaspiel angekündigt, gab es eine tiefere Analyse in allen Bereichen“, sagte der Sprecher. „Wir sind zuversichtlich, dass wir morgen (am Montag/Anm.) auch etwas Offizielles sagen können.“

Säumel bereits über Aus bei Sturm informiert?

Säumels Vertrag läuft nur noch bis Sommer, jener des Deutschen Parensen ist wesentlich längerfristig gestaltet. Laut „Kronen Zeitung“ (Sonntag-Ausgabe) soll Sturm-Präsident Christian Jauk Ex-Kapitän Säumel bereits über sein Aus informiert haben. Parensen sei laut dem Bericht bereits seit einiger Zeit auf Trainersuche – und könnte in Ried fündig geworden sein. Für Senft wäre allerdings eine Ablöse fällig. „Fakt ist, es braucht für alles unsere Zustimmung“, betonte Fiala.

Jauk: „Es gibt Entscheidungen zu treffen“

