Nach Tor gegen Israel: Arnautovic drittbester ÖFB-Torschütze aller Zeiten

Arnautovic hat sich am Samstag mit seinem Tor beim 2:5 im WM-Qualifikationsspiel in Haifa gegen Israel und insgesamt 29. Länderspiel-Treffer ex aequo mit Johann Horvath zum drittbesten Schützen in der Geschichte des österreichischen Nationalteams aufgeschwungen.

Lediglich Rekordschütze Toni Polster (44 Treffer) und Hans Krankl (34) haben bisher öfter für Österreich getroffen.

Die besten Torschützen in der Geschichte der österreichischen Nationalmannschaft

1. Toni Polster 44 Tore (in 95 Länderspielen/im Team 1982-2000) 2. Hans Krankl 34 (69 Länderspiele/1973-1985) 3. Marko Arnautovic 29 (93 Länderspiele/seit 2008) . Johann Horvath 29 (46/1924-1934) 5. Erich Hof 28 (37/1957-1968) . Marc Janko 28 (70/2006-2019) 7. Toni Schall 27 (28/1927-1934) 8. Matthias Sindelar 26 (43/1926-1937) . Andreas Herzog 26 (103/1988-2003) 10. Karl Zischek 24 (40/1931-1945)

(APA)/Bild: GEPA