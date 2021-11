Herbstsaison beendet: Verletzter Neymar dennoch mit Glück im Unglück

Nach der verletzungsbedingten Auswechslung von Neymar Jr. während des Ligaspieles von Paris Saint-Germain bei der AS St. Etienne ist nun eine erste Diagnose bekannt.

Der 29-Jährige war in der 84. Minute im Zweikampf mit Yvann Macon umgeknickt, krümmte sich anschließend am Boden und schrie vor Schmerzen. Sofort wurde signalisiert, dass etwas Schlimmeres passiert ist. Neymar musste unter Tränen vom Platz getragen werden, das Stadion verließ er später auf Krücken. Wie die L’Equipe nun berichtet, fällt der Brasilianer aber offenbar kürzer aus als zunächst befürchtet.

Für Brasiliens Superstar Neymar ist das Fußballjahr 2021 dennoch gelaufen. Der Offensivspieler erlitt beim 3:1-Sieg gegen AS St. Etienne am Sonntag eine Verstauchung des linken Knöchels mit einer Bänderverletzung und fällt sechs bis acht Wochen aus. Untersuchungen in den nächsten drei Tagen sollen weitere Erkenntnisse bringen, teilte PSG am Montag mit.

Neymar reagiert auf Verletzung

„Leider gehören diese Rückschläge zum Leben eines Sportlers“, schrieb Neymar bei Instagram und versprach: „Ich werde besser und stärker zurückkommen.“ Der große Pele wünschte gute Genesung und schrieb: „Du wirst diese Herausforderung meistern.“

Für den PSG-Star ist es nach seinen schweren Fußverletzungen 2018 und 2019 der nächste Rückschlag. Die erste Diagnose dürfte die Verantwortlichen in Paris aber etwas beruhigen.

