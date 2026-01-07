Nach Trainer-Wechsel: Chelsea-Partnerklub findet neuen Coach

Racing Straßburg hat Gary O’Neil als neuen Cheftrainer bestätigt. Sky Sports UK zufolge hat O’Neil einen Zweieinhalbjahresvertrag unterzeichnet.

Der 42-Jährige ist damit Nachfolger des zum Partnerklub FC Chelsea abgewanderten Liam Rosenior und wird am Donnerstag zum ersten Mal das Training leiten, sein erstes Spiel bestreitet er am Samstag im französischen Pokal gegen Avranches.

Marc Keller, Präsident von Straßburg, sagte: „Ich freue mich sehr, Gary O’Neil bei Racing willkommen zu heißen. Er ist ein anspruchsvoller und angesehener Trainer mit einer modernen Herangehensweise an den Fußball, die perfekt zu unserem sportlichen Projekt passt.“

(skysport.de) Foto: Imago