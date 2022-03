Nach über einem Jahr: Stan Wawrinka steht vor Comeback

Nach über einem Jahr kehrt der Schweizer Tennis-Star Stan Wawrinka wieder ins Wettkampfgeschehen zurück. Wawrinka hatte sich im Vorjahr zwei Fuß-Operationen unterziehen müssen. Der dreifache Grand-Slam-Sieger, der mittlerweile auf Platz 232 zurückgefallen ist, bestreitet kommende Woche in Marbella ein Challenger-Turnier. Es ist sein erster Einsatz seit Anfang März 2021 in Doha. Wawrinka wird in Spanien Geburtstag feiern, er wird am Montag 37.

Durchaus möglich, dass dem Eidgenossen in Marbella auch Dominic Thiem über den Weg läuft. Österreichs Nummer eins bereitet sich dort aktuell auf seinen Wiedereinstieg auf die Tour vor und hat in Marbella am Montag mehrere Trainings absolviert, wie der Ex-US-Open-Sieger auch auf Instagram postete.

(APA) / Bild: Imago