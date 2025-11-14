Nach Umbau: Hartberg erhält Stadion-Zulassung

Der TSV Hartberg hat die Stadion-Zulassung nach den Umbauarbeiten in der Profertil-Arena erhalten. Das gab die österreichische Fußball-Bundesliga am Freitag bekannt.

Damit findet die etwa halbjährige Umbauphase des Hartberger Stadions ein Ende. Das erste Pflichtspiel der Oststeirer im neuen Stadion findet am 22. November statt. Der TSV trifft nach der Länderspielpause im Heimspiel auf die SV Ried (live auf Sky – mit Sky Stream live dabei sein!).

Ebenso vermeldete die Liga, dass ein Ausweichstadion für die zweite Mannschaft von Sturm Graz gefunden wurde. Die Steirer werden ihre verbliebenen beiden Heimspiele in der Herbstsaison der ADMIRAL 2. Liga in Leoben bestreiten.

Bild: GEPA