Nach Unwetterpause: Palmeiras legt in der Messi-Gruppe vor

Sieg nach Unterbrechung: Beim 2:0 zwischen Palmeiras aus Brasilien und Al-Ahly aus Ägypten fielen bei der Klub-WM in den USA die ersten Tore der Gruppe A, in der auch Lionel Messi mit Inter Miami und der FC Porto spielen. Dieses Duell beginnt um 21.00 Uhr MESZ.

Das Eigentor von Al-Ahly’s Abdou Ali (49.) und der Treffer von Jose Manuel Lopez (59.) bescherten Palmeiras die vorläufige Tabellenführung in Gruppe A mit vier Punkten nach zwei Spielen. Die ersten beiden Spiele dieser Gruppe waren torlos geblieben.

Wegen einer Unwetterwarnung war die Begegnung zwischen Palmeiras und Al-Ahly in New Jersey nach 63 Spielminuten lange unterbrochen. Spieler und Besucher in East Rutherford mussten das Spielfeld und den Sitzbereich zwischenzeitlich räumen.

(SID)/Bild: Imago