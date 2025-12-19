Nach Verlängerungs-Krimi: Seahawks buchen NFL-Playoff-Ticket

Die Seattle Seahawks haben dank eines spektakulären Sieges ihr Ticket für die Playoffs in der NFL gebucht. Im direkten Duell mit dem Divisionsrivalen Los Angeles Rams setzten sich die Seahawks nach Verlängerung mit 38:37 durch und erreichten erstmals seit dem Ende der Ära von Headcoach Pete Carroll die Postseason.

Nach vier Vierteln hatte es 30:30 gestanden. Im entscheidenden Moment setzte die Mannschaft von Quarterback Sam Darnold alles auf eine Karte.

Zunächst führte Rams-Spielmacher Matthew Stafford sein Team vermeintlich auf die Siegerstraße. Anfang des vierten Viertels fand er seinen Star-Receiver Puka Nacua in der Endzone, die Rams gingen mit 30:14 in Führung. Doch mit zwei schnellen Touchdowns inklusive erfolgreicher Two-Point-Conversions glichen die Seahawks aus und erkämpften sich die Verlängerung.

Dort legte erneut Stafford vor, der mit 457 geworfenen Yards und drei Touchdowns ein sehr starkes Spiel absolvierte. Mit einem langen Pass fand er erneut Nacua zum Touchdown. Unter Zugzwang gelang auch Darnold sein zweiter Pass in die Endzone zu Top-Receiver Jaxon Smith-Njigba. Anstatt aber den Extrapunkt zu schießen, entschied sich Seattle erneut für die Two-Point-Conversion und nutzte diese erfolgreich zum Sieg.

Mit dem Sieg lösten die Seahawks mit nun 12:3 Siegen die Rams (11:4) an der Spitze der NFC West ab und machten nach Los Angeles und den Denver Broncos als drittes Team die Teilnahme an der Postseason perfekt. Das war zuletzt 2022 gelungen, damals noch unter Coach Carroll, der die Seahawks 2014 zum Sieg im Super Bowl geführt hatte. Auch die San Francisco 49ers (10:4) dürfen sich in der seit Jahren starken Division noch Playoff-Hoffnungen machen.

(SID) / Foto: IMAGO