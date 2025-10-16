Nach Verletzung: Leipzig-Legionär vor Comeback

Gute Nachrichten für Leipzig-Legionär Xaver Schlager: Der 28-jährige Mittelfeldmotor steht vor seinem Comeback.

Wie RB Leipzig am heutigen Donnerstag bekanntgab, konnte Schlager in dieser Woche wieder vollständig am Mannschaftstraining teilnehmen und wird damit am Wochenende in den Kader der „Bullen“ zurückkehren.

Der ÖFB-Teamspieler hatte sich Mitte September eine Muskelverletzung in der rechten Wade zugezogen und verpasste dadurch auch die WM-Qualifikationsspiele des Nationalteams im Oktober-Lehrgang.

Foto: Imago