Nach Vertragsauflösung bei Chelsea: Sterling zieht es in die Niederlande

Raheem Sterling hat nach der Vertragsauflösung beim FC Chelsea einen neuen Verein gefunden.

Der 31-jährige Offensivspieler schließt sich Feyenoord Rotterdam an und unterschreibt beim aktuellen Tabellenzweiten der Eredivisie einen Vertrag bis zum Saisonende. Am Freitag wird der Engländer in Rotterdam erwartet.

Ausschlaggebend für den Wechsel waren offenbar Gespräche mit Sportdirektor Dennis te Kloese und Trainer Robin van Persie. Sterling erklärte, er habe sich bewusst Zeit genommen, um seine nächste Station sorgfältig auszuwählen. Bei Feyenoord trifft der 82-fache Teamspieler Englands auf ÖFB-Legionär Gernot Trauner.

Sterling bei Chelsea aussortiert

Bei Chelsea spielte Sterling in dieser Saison keine Rolle mehr. Der Flügelstürmer kam zu keinem Einsatz und trainierte zuletzt getrennt von der ersten Mannschaft. Insgesamt absolvierte er für die Londoner 81 Pflichtspiele mit 19 Toren und 15 Assists. In der vergangenen Saison war er an Arsenal verliehen, wo er in 28 Partien ein Tor erzielte und fünf Treffer vorbereitete. Bei Chelsea soll er zuletzt rund 19,5 Millionen Euro jährlich verdient haben.

Feyenoord kämpft in der niederländischen Liga um einen Champions-League-Startplatz, liegt jedoch deutlich hinter Tabellenführer PSV Eindhoven zurück.

(Red.)

Bild: Imago