Angreifer Diego Costa hat seinen Vertrag bei Spaniens Tabellenführer Atletico Madrid vorzeitig aufgelöst.

Nun bringt sich offenbar Tottenham Hotspur in Position. Wie das spanische Portal La Razon berichtet, haben die Spurs an Costa Interesse. Der 32-Jährige könnte in Tottenham auf einen alten Bekannten treffen. Mit Trainer Jose Mourinho hat der Top-Torjäger bereits in der Saison 2014/15 beim FC Chelsea zusammengearbeitet.

Quelle: sport.sky.de

Beitragsbild: Getty Images.