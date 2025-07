Nach Vertragsende: Ex-Rapidler Schwarz findet neuen Verein

Aaron Sky Schwarz hat nach seinem Vertragsende beim SK Rapid einen neuen Klub gefunden. Der Offensivspieler wechselt in die 2. Liga zur Admira, wie die Südstädter am Dienstag offiziell mitteilten.

Schwarz stammt aus der Rapid-Jugend und war in den vergangenen zwei Saisonen als Leihspieler bei Austria Klagenfurt und dem TSV Hartberg aktiv. Ingesamt kann der 22-Jährige auf die Erfahrung von 24 Bundesligaspielen zurückblicken (drei Tore).

„Ich sehe in der Admira eine große Chance für meinen nächsten Schritt. Der Verein hat eine klare Idee, wie er mit jungen Spielern arbeiten will – das hat mich sofort angesprochen. Ich freue mich auf die Herausforderung und will alles geben, um der Mannschaft weiterzuhelfen“, zeigte sich Schwarz hochmotiviert.

Bild: GEPA