Nach Vertragsende: Ex-Salzburger wechselt in die Ligue 1

Ex-Salzburger Daouda Guindo schließt sich dem letztjährigen Champions-League-Teilnehmer Stade Brest an. Der Vertrag des Maliers beim FC Red Bull Salzburg lief im Sommer 2025 aus.

Der 22-Jährige wechselte im Januar 2021 in die Mozartstadt, konnte sich bei den „Bullen“ jedoch nie dauerhaft als Stammkraft durchsetzen. Verletzungen warfen ihn immer wieder zurück, sodass er in vier Jahren lediglich 47 Pflichtspiele für Salzburg bestritt – dabei gelangen ihm zwei Tore und zwei Vorlagen.

Bei Stade Brest erhält der Linksverteidiger nun einen Einjahresvertrag.

(Red.) Foto: GEPA