Nach Verwirrung um Tonali-Sperre: FIFA meldet sich zu Wort

Der Fußball-Weltverband FIFA hat am Freitag klargestellt, dass die Sperre des italienischen Mittelfeldspielers Sandro Tonali mit sofortiger Wirkung für alle weltweiten Bewerbe gilt.

Der seit dem Sommer für Newcastle United in der englischen Premier League auflaufende Tonali war am Donnerstag von italienischen Sportbehörden wegen seiner Verwicklung in einen Wettskandal für 18 Monate gesperrt worden. Zehn Monate der Strafe wurden unbedingt ausgesprochen.

Bei Newcastle herrschte Unklarheit

Nach der Verkündung einer zehnmonatigen Sperre für den italienischen Nationalspieler Sandro Tonali herrschte bei seinem Verein Newcastle United bis Freitagabend noch Unklarheit.

„Es ist schwierig, denn wir haben als Fußballclub bisher noch keine offizielle Bestätigung“, sagte Newcastle-Trainer Eddie Howe bei einer Pressekonferenz. „Wir haben die Nachrichten gehört, die Spekulationen, aber nichts von den italienischen Behörden. Wir hängen in der Luft und warten auf eine Bestätigung.“ Diese erfolgte am Freitagabend durch die FIFA.

Deshalb verpasst der um 70 Millionen Euro vom AC Milan nach England gewechselte Tonali nicht nur die restliche Saison der Premier League, sondern bei erfolgreicher Qualifikation Italiens auch die EM 2024 in Deutschland.

(APA)/Bild: Imago