Nach Verzicht von Deschamps: Mbappe im Real-Kader

rankreichs Nationaltrainer Didier Deschamps verzichtet in den anstehenden Nations-League-Spielen wegen der aktuellen Verletzungsprobleme auf seinen Kapitän Kylian Mbappe, für das Ligaspiel gegen den FC Villarreal am Samstag wurde der Starstürmer dennoch ins Aufgebot von Real Madrid berufen.

Er habe „kein Mitspracherecht bei der Nationalmannschaftsnominierung“, sagte Real-Trainer Carlo Ancelotti am Freitag.

Mbappe sei „noch nicht zu 100 Prozent fit, auch wenn er normal trainiert hat“, das Verletzungsproblem „offenbar gelöst“, so Ancelotti. Neuzugang Mbappe hatte in La Liga zuletzt aufgrund einer Oberschenkelverletzung für ein Spiel aussetzen müssen, war am Mittwoch bei der 0:1-Niederlage in der Champions League beim OSC Lille aber als Einwechselspieler aufs Feld zurückgekehrt.

Der Equipe tricolore fehlt der 25-Jährige in den Spielen gegen Israel in Budapest (10. Oktober) und gegen Belgien in Brüssel (14. Oktober). Deschamps hatte Mappe nicht nominiert, um „kein Risiko einzugehen“.

(SID) / Artikelbild: Imago