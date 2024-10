Nach vierjähriger Sperre: Dopingsünder gibt MotoGP-Comeback

Nach Absitzen einer vierjährigen Dopingsperre wird Andrea Iannone an diesem Wochenende in Malaysia sein Comeback in der MotoGP-WM geben.

Der Italiener wird für das VR46-Team von Valentino Rossi eine Ducati fahren. Iannone war im November 2019 beim Malaysia-GP auf das anabole Steroid Drostanolon positiv getestet worden. Eine Sperre von 18 Monaten wurde nach Einspruch der Welt-Anti-Doping-Agentur (WADA) vom Internationalen Sportgerichtshof (CAS) auf vier Jahre erweitert.

Rennpraxis gesammelt

Der mittlerweile 35-jährige Iannone hat heuer bereits in der Superbike-WM Rennpraxis gesammelt. „Ich fühle mich geehrt, dass er (Rossi, Anm.) an mich gedacht hat“, sagte der Sieger des Grand Prix von Österreich 2016. „Die Herausforderung ist riesig, ich bin ein solches Motorrad auch in Tests seit Jahren nicht gefahren.“ Iannone wird anstelle seines wegen eines Schulterproblems ausfallenden Landsmannes Fabio Di Giannantonio fahren.

