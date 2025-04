Nach Vorwürfen: ÖSV trifft Entscheidung um Assinger

Roland Assinger bleibt Cheftrainer von Österreichs alpinem Frauen-Skiteam. Der Kärntner sah sich zuletzt großer Kritik ausgesetzt, u.a. prangerte Super-G-Weltmeisterin Stephanie Venier den Umgangston an.

Zugleich gab es aber auch gegensätzliche Reaktionen von Läuferinnen. Die sportliche Leitung des ÖSV bestätigte Assinger am Mittwoch in einer Pressekonferenz in Innsbruck anlässlich der Präsentation von Christian Mitter als neuen Sportlichen Leiter Alpin im Amt.

(APA) / Artikelbild: GEPA