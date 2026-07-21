Nach WAC-Abschied: Gattermayer bleibt Bundesliga erhalten

Der TSV Hartberg verstärkt seine Offensive mit Angelo Gattermayer. Der vereinslose 24-Jährige, der zuletzt beim Wolfsberger AC unter Vertrag stand, unterschreibt bei den Oststeirern bis 2028 inklusive Option auf eine weitere Saison.

Gattermayer bleibt damit auch nach seinem Abschied aus Wolfsberg in der ADMIRAL Bundesliga. Sein Vertrag beim WAC lief in diesem Sommer aus, wodurch der Offensivspieler ablösefrei zu haben war.

🔵⚪ Servus, Angelo! Der 24-jährige Offensivspieler Angelo Gattermayer unterschreibt beim TSV Egger Glas Hartberg einen Zweijahresvertrag mit Option auf Verlängerung. ✍️ ℹ️ Alle Infos und Stimmen:

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In der vergangenen Bundesliga-Saison absolvierte Gattermayer 28 Einsätze für die Kärntner. Dabei erzielte er zwei Tore und bereitete zwei weitere Treffer vor. Nun setzt der vielseitig einsetzbare Angreifer seine Karriere beim TSV Hartberg fort.

Angelo Gattermayer: „Ich freue mich, hier zu sein. Der Verein hat sich seit der ersten Minute sehr viel Mühe gegeben und mir viel Wertschätzung gezeigt. Vor allem der Trainer Markus Schopp hat einen großen Beitrag dazu geleistet, dass ich mich für Hartberg entschieden habe. Ich bin mir sicher, dass wir mit dieser Mannschaft einiges erreichen können, und freue mich auf die bevorstehenden Aufgaben mit Hartberg.“

Cheftrainer und Technischer Direktor Markus Schopp: „Wir freuen uns sehr, dass wir Angelo in Hartberg begrüßen dürfen. Wir gewinnen einen Spieler, der in den letzten Saisonen sein großes Potenzial immer wieder bewiesen hat. Er ist in der Offensive polyvalent einsetzbar und bringt ein sehr wichtiges Spielerprofil mit, das uns im Offensivspiel noch flexibler machen wird.“