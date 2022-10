Nach Wirbel um Elfmeter-Aussage: Adeyemi rudert zurück

Borussia Dortmunds Stürmer Karim Adeyemi äußert sich bei Instagram noch einmal zu der viel diskutierten Elfmeter-Szene im Spiel bei Eintracht Frankfurt.

Der BVB-Stürmer beurteilt die Szene mit Frankfurts Lindström nun anders als im Interview direkt nach dem Spiel.

„Um das strittige Interview anzusprechen und klarzustellen! Mir wurde nach dem Spiel die Szene nicht gezeigt und im Spiel hat es sich anders angefühlt“, schrieb Adeyemi am Montag in seiner Insta-Story.

Nachdem er die Szene nun gesehen habe, müsse er „ehrlich zugeben, dass meine Aussage falsch war. Hätte ich die Bilder während des Interviews gesehen, wäre ich mit Sicherheit der gleichen Meinung wie Schlotterbeck gewesen.“

Adeyemis Mannschaftskollege Nico Schlotterbeck hatte von einem klaren Elfmeter gesprochen.

Adeyemi streitet Foul zunächst ab

Adeyemi hatte direkt nach dem Spiel einen Regelverstoß abgestritten.

„Für mich war es gar kein Foul. Ich weiß nicht, gefühlt war ich Körper an Körper mit ihm. Deswegen fand ich, dass es richtig vom Schiedsrichter war“, hatte Adeyemi nach dem 2:1-Sieg bei Eintracht Frankfurt im Interview gesagt.

Schiedsrichter Stegemann kritisiert VAR

Die Szene, in der Adeyemi Frankfurts Jesper Lindström im Strafraum geschubst hatte, hatte nach Schlusspfiff die Gemüter erhitzt.

Schiedsrichter Sascha Stegemann gestand den Fehler ein und übte Kritik an seinem als VAR tätigen Kollegen Robert Kamkpa.

„Der Checkprozess wurde zu früh abgebrochen“, erklärte Stegemann im Sport1-Doppelpass. Videoassistent Kampka habe nur „auf die vier Standard-Kameras und leider nicht auf weitere zusätzliche Kameras zurückgegriffen, obwohl die Möglichkeit da gewesen wäre“, so Stegemann.

Matthäus fordert Konsequenzen

Sky Experte Lothar Matthäus schrieb am Montag in seiner Kolumne „So sehe ich das“: Wenn ich direkt nach der Szene zwischen Adeyemi und Lindström am Samstag auf der Tribüne in Frankfurt erkannt habe, dass das zu 100 Prozent ein Elfmeter war, dann ist es nicht zu erklären, dass Menschen, die zig Wiederholungen sehen können, zu einem anderen Ergebnis kommen. Das ist dann irgendwann nicht mehr logisch zu erklären und muss endlich abgestellt werden.

