Nach Wirbel um Herzprobleme: Aubameyang „komplett gesund“

via

via Sky Sport Austria

Pierre-Emerick Aubameyang hat nach dem Wirbel um seine Gesundheit beim Afrika-Cup Entwarnung gegeben. Der 32-Jährige hatte das Lager von Gabuns Fußball-Nationalmannschaft am Montag verlassen und war zum FC Arsenal zurückgekehrt, in London ließ er sich nun erneut untersuchen.

„Ich bin glücklich, sagen zu können, dass mein Herz völlig in Ordnung ist, ich bin komplett gesund“, teilte Aubameyang am Donnerstag auf Instagram mit. Gabuns Nationaltrainer Patrice Neveu hatte zuvor entschieden, dass der frühere Dortmunder Bundesliga-Profi nicht beim Team in Kamerun bleiben kann.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Pierre-Emerick Aubameyang (@auba)

Aubameyang war am 6. Januar positiv auf das Coronavirus getestet worden, beim Afrika-Cup wurden dann vor dem zweiten Gruppenspiel Herzprobleme festgestellt. Neveu verzichtete beim folgenden 1:1 gegen Ghana auf seinen Star, sprach anschließend aber von einer Vorsichtsmaßnahme.

(SID)/Bild: Imago