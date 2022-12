Nach WM-Aus: Japans Nationalteam in Tokio begeistert empfangen

Japans Fußball-Nationalteam und Trainer Hajime Moriyasu sind in der Heimat trotz des erneuten Achtelfinal-Ausscheidens bei der WM begeistert empfangen worden. Chefcoach Moriyasu und Kapitän Maya Yoshida bekamen am Mittwoch auf dem Flughafen Tokio-Narita nach der Ankunft Blumen überreicht. Zahlreiche Menschen begrüßten das Team. Japan hatte zwar die Ex-Weltmeister Deutschland und Spanien mit 2:1 besiegt, scheiterte aber im Achtelfinale nach Elfmeterschießen an Kroatien.

„Ich bereue nichts“, hatte der 54-jährige Trainer am Tag nach dem Aus vor der Abreise aus dem Trainingscamp in Doha gesagt. Die Asiaten sind nach 2010 (Niederlage im Elfmeterschießen gegen Paraguay) und 2018 (2:3 nach 2:0 gegen Belgien) schon wieder ganz knapp in der Runde der letzten 16 gescheitert. „Ich habe alles getan, was ich konnte. Ich war nicht gut genug“, fügte Moriyasu an.

(APA) / Bild: Imago