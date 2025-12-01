Nach WM-Auslosung: FIFA setzt weitere Show für Samstag an

Das österreichische Nationalteam wird die Spielorte und Anstoßzeiten bei den drei Gruppenspielen der Fußball-WM 2026 im Rahmen einer Live-Show der FIFA erfahren. Die Show wird rund 24 Stunden nach der am kommenden Freitag angesetzten eigentlichen Auslosung stattfinden. Wie der Weltverband mitteilte, wird Präsident Gianni Infantino am Samstag (18.00 Uhr MEZ) in Washington gemeinsam mit Fußball-Legenden die wichtigen Details der 72 Partien der Gruppenphase verkünden.

Das Event wird live auf den Social-Media-Kanälen der FIFA gezeigt. In der US-Hauptstadt findet bereits am Freitag (18.00 Uhr MEZ) auch die Auslosung statt, bei der die zwölf Gruppen festgelegt werden. Vor der Ziehung im John F. Kennedy Center for the Performing Arts ist Österreich im zweiten von vier Töpfen zu finden.

Erstmals werden die genauen Spielorte und Anstoßzeiten erst einen Tag später fixiert. Zuvor sind für jedes Spiel zwei Stadion-Optionen im Spielplan-Entwurf festgelegt. Grund sind eventuell notwendige Anpassungen für die internationalen TV-Märkte und die Berücksichtigung von Stadien mit schließbarem Dach, in denen auch bei großer Hitze in den Mittagsstunden gespielt werden kann. Pro Tag gibt es bis zu vier WM-Spiele insgesamt.

